Lexus анонсировал появление нового флагмана

Председатель совета дилеров марки Джон Яконо заявил о том, что Lexus готовится представить новый автомобиль, который займет позицию рядом с LX.

В целом, есть две версии о том, какой именно автомобиль нам покажут. Первая – речь идет о кроссовере LQ, информация о котором появилась в сети еще весной прошлого года. По неподтвержденным данным машина получит очень мощный двигатель – V8 битурбо. Читателям Motorpage этот мотор может быть знаком по модели LC500, где он развивает пятьсот лошадиных сил.

Вторая версия – некий электрический SUV. Здесь, правда, информации еще меньше. Точно известно, что его построят на платформе e-TNGA. Второй факт – он получит по одному электромотору на каждое колесо.

