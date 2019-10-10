Lexus анонсировал премьеру электрического хэтчбека

Компания Lexus опубликовала первое тизерное изображение хэтчбека с полностью электрической силовой установкой

Ожидается, что дизайн новинки будет напоминать прототип LF-SA, который был представлен в 2015 году. Не исключается, что в будущем концепт получит серийную версию. Пока на тизерном изображении можно увидеть лишь футуристические тонкие фары будущего хэтчбека. Какой-либо ясности в техническом отношении модели на данный момент нет.

Единственный нюанс, как сообщает британское издание Autocar, автомобиль будет оснащен полуавтономной системой управления. В Lexus подчеркнули, что автомобиль подойдет клиентам, «которые получают удовольствие от вождения и ценят роскошь».