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10 окт 2019

Lexus анонсировал премьеру электрического хэтчбека

Lexus анонсировал премьеру электрического хэтчбека
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus опубликовала первое тизерное изображение хэтчбека с полностью электрической силовой установкой

Ожидается, что дизайн новинки будет напоминать прототип LF-SA, который был представлен в 2015 году. Не исключается, что в будущем концепт получит серийную версию. Пока на тизерном изображении можно увидеть лишь футуристические тонкие фары будущего хэтчбека. Какой-либо ясности в техническом отношении модели на данный момент нет.

Единственный нюанс, как сообщает британское издание Autocar, автомобиль будет оснащен полуавтономной системой управления. В Lexus подчеркнули, что автомобиль подойдет клиентам, «которые получают удовольствие от вождения и ценят роскошь».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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