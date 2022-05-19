Lexus анонсировал премьеру нового RX

Популярный японский кроссовер совсем скоро сменит поколение. Презентация назначена на первое июня.

Информации о машине на данный момент немного - производитель распространил лишь несколько тизерных фотографий, где можно разглядеть кузовные элементы RX - большую решетку радиатора и фары с L-образными дневными ходовыми огнями. При этом ничего уникального в этих деталях нет, так как они относятся к фирменному стилю Lexus и применяются на многих моделях марки, в том числе и на RX текущего поколения.

В итоге - вопросов больше чем ответов. Производитель не раз говорил, что новый RX будет уникальной машиной в плане внешности, однако по тизерам этого не скажешь. К слову, по неподтвержденным данным силовые установки у RX будут только гибридные. Напомним, у нынешнего кроссовера есть только одна гибридная 365-сильня модификация на основе 3.5-литрового бензинового мотора.