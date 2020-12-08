Автомобильный портал Motorpage
8 дек 2020

Lexus анонсировал свой первый электромобиль

Lexus анонсировал свой первый электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер UX300e — первый серийный электромобиль в гамме Lexus. Однако, его можно назвать конверсионным продуктом, а не «чистой» разработкой. Все дело в том, что обычный UX просто адаптировали под электрификацию – заменили мотор и бак на аккумуляторы и соответствующую силовую установку. Теперь же производитель готовится представить разработку «с нуля»

В распоряжении СМИ есть только один снимок, где изображен силуэт  передней части будущей новинки. Хотя, совершенно не ясно будет ли новинка кроссовером, или обычной легковушкой. Главному редактору Motorpage вообще показалось, что новинкой станет электрический седан -  некий аналог флагманского LS.

Что касается технических характеристик, то  автомобиль получит два электромотора. Их отдача не озвучивается. Правда, в Lexus говорят, что переходят на электрификацию не из-за заботы об экологии, а ради повышения драйверских качеств и удовольствия от передвижения за рулем будущего автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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