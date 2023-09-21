Lexus анонсировал возможное появление пикапа

Глава компании Lexus Такаши Ватанабэ заявил, что модельный ряд японской марки может пополниться электрическим пикапом, если на него будет спрос

Отмечается, что компания не собирается разрабатывать пикап на базе уже существующих моделей Toyota, таких как Hilux, Tacoma и Tundra. На данный момент производство подобных автомобилей остается преимуществом материнской компании.

Ватанабэ не исключает возможности расширения модельного ряда в пользу пикапа, в связи с постоянно повышающимся спросом. Так в США, являющимся приоритетным рынком для марки Lexus, рост спроса на пикапы значительно увеличился за последние несколько лет. А одним из самых востребованных автомобилей в этом классе как раз является Toyota Hilux.