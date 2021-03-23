Lexus готовит нечто роскошное

Японская компания собирается представить конкурента флагманским кроссоверам немецкой тройки. Новинка должна «переиграть» их и по мощности, и по габаритам

Издание BestCarWeb раскрыла планы японцев по серийному воплощению концепта LF-1 Limitless. Сообщается, что машину покажут уже в 2023 году. Интересный факт – изначально планировалось представить кроссовер уже в этом году, но запуск был отложен. Виновата здесь не пандемия, а некоторые технические моменты. Конкретно - понадобилась доработка силового агрегата. Это будет абсолютно новый двигатель, который ранее нигде не применялся.

Спецификация его известна – V8 с турбонаддувом и объемом в четыре литра. По предварительным данным он будет развивать более шестисот лошадиных сил. Важный момент - в моторной линейке этот агрегат будет не один. Его прерогатива – быть сердцем для старших движков. Базовые версии будут оснащаться некоей гибридной силовой установкой.