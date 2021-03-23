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23 мар 2021

Lexus готовит нечто роскошное

Lexus готовит нечто роскошное
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания собирается представить конкурента флагманским кроссоверам немецкой тройки. Новинка должна «переиграть» их и по мощности, и по габаритам

Издание BestCarWeb раскрыла планы японцев по серийному воплощению концепта  LF-1 Limitless. Сообщается, что машину покажут уже в 2023 году.  Интересный факт – изначально планировалось представить кроссовер уже в этом году, но запуск был отложен. Виновата здесь не пандемия, а некоторые технические моменты. Конкретно -  понадобилась доработка силового агрегата.  Это будет абсолютно новый двигатель, который ранее нигде не применялся.

Спецификация его известна – V8 с турбонаддувом и объемом в четыре литра.  По предварительным данным он будет развивать  более шестисот лошадиных сил. Важный момент -  в моторной линейке этот агрегат будет не один. Его прерогатива – быть сердцем для старших движков. Базовые версии будут оснащаться некоей гибридной силовой установкой.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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