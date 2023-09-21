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21 сен 2023

Lexus готовит новый электрокар

Lexus готовит новый электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Премьера пока безымянной электрической новинки Lexus должна состояться в следующем месяце на выставке Japan Mobility Show, которая будет проходить с 26 октября по 5 ноября

Ожидается, что японцы представят концептуальную модель, производство которой может начаться только в 2026 году. Это будет электромобиль с дизайном в стиле актуальных моделей компании. В его основу ляжет новая модульная платформа, информации о которой пока нет. Предполагается, что будущий автомобиль получит два электродвигателя и литий-ионные аккумуляторы следующей генерации.

Такие слухи можно подкрепить заявлениями компании Toyota, по плану которой, к 2026 году будет представлен полностью электрический автомобиль с запасом хода в 800 км., а к 2027 году мир увидит «электричку», способную проехать до 1000 км на одном заряде.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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