Lexus испытывает новый NX на дорогах России

В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре стартуют первые тест-драйвы совершенно нового Lexus NX, принять участие в которых, сможет каждый. Участники смогут вживую познакомиться с автомобилем и испытать его на главных площадках каждого из городов. Московский тест-драйв пройдет с 18 по 20 февраля 2022 года на территории Центрального Московского ипподрома.

«Для Lexus люди были и остаются на первом месте: мы хотим удовлетворять и предвосхищать желания наших клиентов и видеть их улыбки. В предвкушении старта продаж совершенно нового Lexus NX мы предоставляем возможность в числе первых лично испытать обновлённый кроссовер и ощутить улучшенную динамику и комфорт автомобиля», — прокомментировал событие Виктор Каюрин, глава Lexus в России.

Новый Lexus NX можно действительно назвать таковым. Автомобиль получил ряд улучшений: новую платформу GA-K и новые двигатели – атмосферный 2.5 (мощность 199 лошадиных сил) и турбированный 2.4 (мощность 279 лошадиных сил). Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатым автоматом. В начальной комплектации Comfort для Lexus NX 250 доступны сидения первого ряда с механической регулировкой в 6 направлениях, мультимедийная система нового поколения с поддержкой Apple Carplay и Android Auto и 9,8” цветным монитором на центральной консоли с сенсорным дисплеем. В этой комплектации уже доступны светодиодные фары ближнего и дальнего света с одной линзой, а также противотуманные фары, 2 ключа Smart Key с запуском двигателя кнопкой, система Start&Stop и интеллектуальная система доступа в автомобиль, двухзонный климат-контроль и комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ третьего поколения, а также электронная система дверных замков E-Latch.