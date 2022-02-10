Автомобильный портал Motorpage
10 фев 2022

Lexus испытывает новый NX на дорогах России

Lexus испытывает новый NX на дорогах России
Автор фото: фирма-производитель

В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре стартуют первые тест-драйвы совершенно нового Lexus NX, принять участие в которых, сможет каждый. Участники смогут вживую познакомиться с автомобилем и испытать его на главных площадках каждого из городов. Московский тест-драйв пройдет с 18 по 20 февраля 2022 года на территории Центрального Московского ипподрома.

«Для Lexus люди были и остаются на первом месте: мы хотим удовлетворять и предвосхищать желания наших клиентов и видеть их улыбки. В предвкушении старта продаж совершенно нового Lexus NX мы предоставляем возможность в числе первых лично испытать обновлённый кроссовер и ощутить улучшенную динамику и комфорт автомобиля», — прокомментировал событие Виктор Каюрин, глава Lexus в России.

Новый Lexus NX  можно действительно назвать таковым. Автомобиль получил ряд улучшений: новую платформу GA-K и новые двигатели – атмосферный 2.5 (мощность 199 лошадиных сил) и турбированный 2.4 (мощность 279 лошадиных сил). Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатым автоматом. В начальной комплектации Comfort для Lexus NX 250 доступны сидения первого ряда с механической регулировкой в 6 направлениях, мультимедийная система нового поколения с поддержкой Apple Carplay и Android Auto и 9,8” цветным монитором на центральной консоли с сенсорным дисплеем. В этой комплектации уже доступны светодиодные фары ближнего и дальнего света с одной линзой, а также противотуманные фары, 2 ключа Smart Key с запуском двигателя кнопкой, система Start&Stop и интеллектуальная система доступа в автомобиль, двухзонный климат-контроль и комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ третьего поколения, а также электронная система дверных замков E-Latch.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus Electrified Sport Concept

Lexus LFA получит электрического наследника

10 февраля 2022
Lexus Electrified Sedan

Lexus нашла замену седану IS в виде нового электрокара

09 февраля 2022

Lexus готовит преемника модели LFA

15 декабря 2021
Lexus NX (2022)

Lexus объявляет прием заказов на новый NX

01 декабря 2021

Lexus разрабатывает очень маленький кроссовер

17 ноября 2021
Lexus ES 350 (2021)

Стартовали продажи нового Lexus ES

22 октября 2021

 Новости Lexus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Ceed - kia ceed (2022) решил подкупать «фокусами» и мотором Тест драйв
10 февраля 2022

KIA Ceed
"Kia Ceed решил подкупать «фокусами» и мотором"
Lexus GX - lexus gx 460 (2021) чтобы правильно обновить легендарный внедорожник, нужно не трогать в нем главного
Тест драйв
08 февраля 2022

Lexus GX
"Чтобы правильно обновить легендарный внедорожник, нужно не трогать в нем главного"
Infiniti QX55 - как далеко можно уехать от асфальта на infiniti qx55 (2022)
Тест драйв
07 февраля 2022

Infiniti QX55
"Как далеко можно уехать от асфальта"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

3 0 0 0 8