На автосалоне в Детройте состоялся дебют концептуального кроссовера Lexis LF-Limitless, который сама компания позиционирует в качестве предтечи будущего флагманского кроссовера. Да, да на смену полноценному внедорожнику LX через несколько лет придет кроссовер.

Обликом концепта занималась калифорнийская студия компании Toyota CALTY. Именно она сделала, например концепт FT-1, который в этом году без больших изменений переродится в серийную Toyota Supra. Так, что, в принципе, по LF-Limitless можно судить о том, каким через лет пять будет серийный кроссовер Lexus.

Машина выполнена в фирменной стилистике с хорошо-узнаваемой радиаторной решеткой «веретено», правда, здесь она достигла исполинских размеров. У кроссовера слегка ниспадает линия крыши, огромные колесные арки с 22-дюймовыми колесами, вместо крыши – панорамный стеклянный верх, который визуально перетекает в стекло задней двери.

Интерьер был сделан по принципу максимальной роскоши и комфорта для каждого пассажира. Вокруг водителя образован своеобразный кокпит, вместо приборной панели жидкокристаллический дисплей, все кнопки заменены на сенсорные экраны. У переднего пассажира более «воздушное» окружение, настраивающее на расслабленный лад. Перед ногами пассажиров второго ряда гигантский запас, а к их услугам индивидуальные мониторы, с помощью которых можно управлять климат-контролем или мультимедийной системой.

в Lexus не говорят о силовой установке концепта, оговариваясь, что она может быть практически любой: от классического двигателя внутреннего сгорания до водородной на топливных ячейках.

