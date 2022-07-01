Lexus LX превратили в настоящий броневик

Премиальные внедорожники часто используют солидные люди. По статусу такие автомобили положено бронировать. Собственно, перед вами один из таких проектов.

Бронированный LX создан канадской компанией Inkas. Отметим, что у фирмы есть богатое портфолио, включая соплатформенный Toyota Land Cruiser 300. Любопытный факт – обычно автомобили защищают максимум противопульной защитой, но представленный LX может защитить своих пассажиров и от взрывов гранат.

Если говорить в деталях, то по кузову Lexus LX 600 оборудуется пуленепробиваемыми стёклами, а также отдельной защитой моторного отсека и топливного бака. Обстрелу со стороны кормы противостоит вставка в районе двери багажника. Отметим, что, невзирая на защиту, у машины остался функциональным третий ряд сидений.