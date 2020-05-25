Новый глава представительства концерна Toyota в США считает, что Lexus следует чаще обновлять свою модельную линейку, так как этого желают и покупатели, и дилеры люксовой марки

В интервью изданию Automotive News новый руководитель Toyota в США Тед Огава признал, что автомобильный рынок в США весьма непростой, поэтому Lexus может сократить жизненный цикл моделей. Несмотря на то, что в настоящее время марка работает сразу над несколькими продуктами, включая обновление флагмана LS, седан IS следующего поколения и субкомпактный кроссовер, люксовому бренду следует чаще привлекать потребителей новинками. «Меня не беспокоит линейка Toyota, но в случае с Lexus это является проблемой», — считает Огава.

В нынешнем году, отмечает он, на рынок выходит кабриолет LC, однако в масштабах марки этого недостаточно. «Немецкие конкуренты предлагают гораздо больше моделей, их жизненный цикл значительно короче, ценовая политика агрессивнее, а набор силовых агрегатов намного шире», — добавил Огава. Потребители до сих пор полагаются на качество Lexus, отметил он, однако дилеры требуют новинок. «Всё это очень сложно и у меня пока нет правильного ответа, как нам следует поступить в этой ситуации», — сообщил топ-менеджер.