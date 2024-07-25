Lexus не планирует строить завод в Китае

Сообщения о том, что компания Lexus намерена построить завод в Поднебесной, оказались ошибочными. Первоисточник уже удалил статью, и сама компания заявила, что таких планов пока нет

Несмотря на то, что это могут быть только слухи, но, вероятно, в Lexus рассматривают такую возможность. Судя по изначальной информации, компания хочет сделать отдельное предприятие в Шанхае вне сотрудничества с китайскими концернами, как у материнской Toyota с GAC и FAW. По мнению некоторых китайских СМИ, на конвейер могли бы встать гибридный UX и новый электрокар с пока неизвестным названием.

Предполагается, что завод позволит усилить позиции японской компании на китайском рынке. Продажи за последние несколько лет упали, к тому же, в Toyota надеются на увеличение экспорта своих автомобилей за счет нового китайского завода.