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28 июн 2021

Lexus объявил старт продаж обновленного LS

Lexus объявил старт продаж обновленного LS
Автор фото: фирма-производитель

24 июня 2021 года все официальные дилеры в России, Беларуси и Армении начинают продажи обновлённого флагманского седана Lexus LS. Флагманский седан получил изменения в дизайне, новые технологии и мультимедиа, а также улучшения подвески и силовой установки.

В обновлённом флагманском седане инженеры Lexus сделали ход более плавным и повысили управляемость, переосмыслив ключевые характеристики модели. Специалисты бренда улучшили управляющие клапаны активных амортизаторов в адаптивной регулируемой подвеске AVS и увеличили регулируемую ширину демпферов для большего комфорта при движении по неровному покрытию за счёт улучшенной управляемости и устойчивости. Регулировка жёсткости стабилизаторов поперечной устойчивости обеспечивает лучшее распределение нагрузки в момент крена.

Автомобиль получил обновлённый дизайн, включающий новый бампер и фирменную веретенообразную решётку радиатора в затемнённом исполнении. Передние фары в дизайне L-Finesse оснащены адаптивной системой дальнего света BladeScan Type AHS. Дизайнеры Lexus поменяли форму дополнительных решёток на нижнем бампере на квадратную, чтобы визуально подчеркнуть ширину кузова.

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