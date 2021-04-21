Lexus обновил российский LS

Обновления свелись не к одним только опциям и дизайну – произошли и технические модернизации!

Впрочем, начать стоит именно с дизайна. Новый LS отличается от предшественника видоизмененными бамперами, решеткой радиатора и новым оттенком кузова Lunar Silver: согласно офици­альному заявлению, этот цвет воссоздаёт сияние полной луны на морских волнах. Появилась и новая головная оптика. Интерьер - здесь «прописался» 12.3-дюймовый экран мультимедийной системы, который, сохранив традиционное управление тачпадом, получил сенсорный интерфейс.

Что касается технической модернизации, то она касается подвески - в адаптивных аморти­заторах теперь применяются новые управляющие клапаны. Это, по заверению производителя, должно повысить уровень комфорта. Поработали и над двигателем. 3.5-литровому турбомотору изменили форму лопастей турбины и внедрили новые калибровки контроля впрыска топлива