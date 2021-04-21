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21 апр 2021

Lexus обновил российский LS

Lexus обновил российский LS
Автор фото: фирма-производитель

Обновления свелись не к одним только опциям и дизайну – произошли и технические модернизации!

Впрочем, начать стоит именно с дизайна. Новый LS отличается от предшественника видоизмененными бамперами, решеткой радиатора и новым оттенком кузова  Lunar Silver: согласно офици­альному заявлению, этот цвет воссоздаёт сияние полной луны на морских волнах. Появилась и новая  головная оптика. Интерьер -  здесь «прописался» 12.3-дюймовый экран мультимедийной системы, который, сохранив традиционное управление тачпадом, получил сенсорный интерфейс.

Что касается технической модернизации, то она касается подвески - в адаптивных аморти­заторах теперь применяются новые управляющие клапаны. Это, по заверению производителя, должно повысить уровень комфорта.  Поработали и над двигателем. 3.5-литровому турбомотору изменили форму лопастей турбины и внедрили новые калибровки  контроля впрыска топлива 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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