Автомобильный портал Motorpage
29 дек 2022

Lexus отказался от разработки нового мотора V8

Lexus отказался от разработки нового мотора V8

В 2024 году на глобальный рынок должен был выйти новый крупноразмерный кроссовер Lexus, его же должны были оснастить и новым двигателем V8. К сожалению, работа по этим двум проектам прекращена

Предполагалось, что машину построят на базе флагманского седана LS. А двигатель же (объемом в четыре литра) планировалось применить и в конструкции нового суперкара.  Причины, по которым вся деятельность была свернута, не уточняются.

Зато в активную фазу перешли работы по созданию компактного кроссовера. Базой для новинки должен стать вседорожник Toyota Aygo X: компания превратила хэтчбек Aygo в кроссовер во время смены поколений.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus

Электрический суперкар Lexus получит механическую коробку передач

06 декабря 2022
Lexus LS (2023)

Представлен обновленный Lexus LS

17 октября 2022
Lexus UX300e

Lexus существенно доработал свой электрокар UX300e

13 октября 2022
Lexus LF-Z Electrified Concept (2021)

Преемник Lexus LFA получит очень мощный мотор

01 августа 2022
Lexus ES 2019 вид сверху

Lexus представил рестайлинговый ES для Европы

05 июля 2022
Lexus LX (2022) вид сзади

Lexus LX превратили в настоящий броневик

01 июля 2022

 Новости Lexus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skywell ET5 - skywell et5 (2022) «небохорошо» Тест драйв
24 декабря 2022

Skywell ET5
"«Небохорошо»"
Omoda C5 - jmoda c5 (2023) вид спереди
Тест драйв
17 декабря 2022

Omoda C5
"Первый пошел!"
Voyah Free - voyah free (2023) китайский гибрид с европейским лицом
Тест драйв
10 декабря 2022

Voyah Free
"Китайский гибрид с европейским лицом"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"

Написано новостей:

3 2 1 5 0