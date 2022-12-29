Lexus отказался от разработки нового мотора V8

В 2024 году на глобальный рынок должен был выйти новый крупноразмерный кроссовер Lexus, его же должны были оснастить и новым двигателем V8. К сожалению, работа по этим двум проектам прекращена

Предполагалось, что машину построят на базе флагманского седана LS. А двигатель же (объемом в четыре литра) планировалось применить и в конструкции нового суперкара. Причины, по которым вся деятельность была свернута, не уточняются.

Зато в активную фазу перешли работы по созданию компактного кроссовера. Базой для новинки должен стать вседорожник Toyota Aygo X: компания превратила хэтчбек Aygo в кроссовер во время смены поколений.