Компания Lexus опубликовала второй тизер концепта LF-1 Limitless, который даст представление о будущем флагманском кроссовере компании. В самой компании будущую новинку называют не иначе как «SUV без лимитов».

Второй тизер показывает головную оптику концепта. У него агрессивные стерловидные фары, огромный фирменный воздухозаборник в переднем бампере, а также светящийся синим шильдик на радиаторной решетке.

Созданием концепта занималась калифорнийская студия компании CALTY, она же, кстати, разрабатывала и концепт спорткара FT-1. В компании обещают совершенно новый уровень роскоши в данном автомобиле.

На предыдущем тизере был виден разделенный на две части задний спойлер, панорамная крыша, а также часть интерьера с раздельными экранами развлекательной системы для задних пассажиров.

Последние 20 лет роль флагманского внедорожника Lexus выполняет рамный LX, который представляет собой более богато оснащенную Toyota Land Cruiser с мощным двигателем. Вероятнее всего, новый концепт переродится в серийную модель, которая будет бесполезной на бездорожье, но сможет похвастать роскошным оснащением. Просто потому что нынешние покупатели Lexus не понимают зачем им рамный внедорожник, цена на который в США вплотную приближается к 100 тысячам долларов.

