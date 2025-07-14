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14 июл 2025

Lexus показал интерьер серийного суперкара LFR

Lexus показал интерьер серийного суперкара LFR
Автор фото: фирма-производитель

На фестивале скорости в Гудвуде компания Lexus продемонстрировала интерьер своего будущего флагманского суперкара LFR

Работа над проектом Lexus LFR длится уже более четырех лет, а активные испытания на трассах идут около полутора лет. По словам разработчиков, финальная версия автомобиля практически готова, а полноценный дебют может состояться уже до конца 2025 года или в начале 2026-го.

Салон суперкара выполнен в насыщенном красном цвете. Бросаются в глаза карбоновые ковшеобразные сиденья и широкий центральный тоннель. Вместо привычного рычага передач установлен компактный селектор “автомата”. На передней панели размещен крупный сенсорный экран, а под ним ряд физических клавиш.

По слухам, в основе LFR лежит платформа Toyota Gazoo Racing GT3, которая дебютировала в виде концепта в 2022 году. Гоночный GR GT3 должен выйти на трассу в 2026 году. О силовой установке модели пока ничего не известно. По некоторым предположениям, речь может идти о V8 в составе гибридной системы.
 

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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