Lexus представил концептуальный интерьер LF-Z

Lexus представил проект LF-Z Electrified Virtual Interior, созданный в коллаборации с тремя всемирно известными дизайнерами. Каждая визуализация отражает наследие и будущее бренда.

Работа отмеченного наградами дизайнера обуви Салехе Бембери с концепцией интерьера, вдохновлённого природой, открыла проект Virtual Interior. Бембери создал виртуальное пространство, в котором футуристическая эстетика и органические материалы сочетаются с его фирменным почерком. Салехе использовал натуральные материалы (кедр, пробка и гранит) и палитру, вдохновлённую песчаными пейзажами и другими естественными тонами. Их сочетание с тканями и узорами отсылает к опыту Бембери в дизайне кроссовок. Например, «волосатая» замша здесь используется на спинках сидений, а мотив отпечатков пальцев, характерный для работ Бембери, применён для персонализированной панели управления.

Цифровой художник Ондрей Зунки отказался от известных языков, креативных концепций и того, что обычно используется в автомобильном дизайне интерьера. Его концепт-кар отличается космическими механизмами, научно-фантастическими материалами и многомерными оттенками, выходящими за рамки времени и пространства. При создании проекта художник использовал свободные ассоциации, чистое воображение и творчество. Результат выглядит так, как будто он был создан не людьми, а спроектирован сложным искусственным интеллектом.

Особенностями гиперфутуристичного салона стали интеллектуальное освещение на панелях автомобиля, полупрозрачные силиконовые подушки сидений с эффектом памяти и панорамный потолок из матового хрома. Постепенно стирая грань между реальным миром и цифровым миром, бренд объявил сотрудничество с виртуальной супермоделью по имени Shudu. Так, героиню поместили в салон концепт-кара Lexus LF-Z Electrified, благодаря чему интерьер кажется более реалистичным.

Токийский модный бренд Hender Scheme, уделяющий особое внимание характеристикам натуральных материалов, в своей визуализации отразил японское наследие Lexus и мастерство Такуми. Новаторские технологии концептуального автомобиля скрываются под полностью кожаным салоном из необработанного органического материала. Со временем на его поверхности образуется «патина», которая становится более насыщенной и уникальной для каждого автомобиля. Этот процесс отражает 60 000 часов опыта, необходимого для звания мастера Такуми, а сам дизайн основан на работе легендарных ремесленников из Асакусы, Токио.