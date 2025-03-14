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14 мар 2025

Lexus представит два новых электромобиля в 2025 году

Lexus представит два новых электромобиля в 2025 году
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus объявила о выпуске двух новых электромобилей, которые дополнят линейку бренда уже в этом году. Один из них станет новой версией существующей модели, а другой является полностью новой разработкой

По информации инсайдеров, наиболее вероятным кандидатом для электрической версии является кроссовер Lexus RX. Он уже доступен в гибридной версии, а теперь получит полностью электрический вариант. Второй электромобиль, скорее всего, станет серийной версией одного из концептов, представленных на Токийском автосалоне 2023 году. Речь идет о спортивном кроссовере LF-ZC или крупном внедорожнике LF-ZL.

Обе новинки получат новые литий-ионные батареи от Toyota, которые оснащены системой быстрой зарядки и обеспечат запас хода до 800 км. В дальнейшем компания рассматривает возможность перехода на твердотельные аккумуляторы, но пока сосредоточена на совершенствовании текущих технологий.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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