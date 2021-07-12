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12 июл 2021

Lexus представит очередной электрический кроссовер в 2022 году.

Lexus представит очередной электрический кроссовер в 2022 году.
Автор фото: фирма-производитель

С 2020-го Lexus продает свой первый электромобиль — компактный кроссовер UX 300e, однако в 2022-м марка собирается расширить линейку зеленых машин еще одним симпатичным SUV.

Давайте начнем с технической составляющей. Машина будет базироваться на платформе E-TNGA, разработанной материнской компанией Toyota в тесной кооперации с Subaru, длина его составит около 4,6 м — как у актуального бензинового «паркетника» NX. Точной информации о силовых установках нет, но концепт приводился в движение 500-сильным электромотором, который располагался на задней оси.

Да, концепт – своей внешностью автомобиль будет повторять модель LF-Z, который показали миру в апреле текущего года.  К слову, к 2025 году японская марка собирается развить количество электрифицированных моделей до 10 штук, и половина из них будет являться чистыми электрокарами.

При написании новости использовалась информация:
drom

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