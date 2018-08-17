В марте этого года на автосалоне в Женеве Lexus представил свой самый маленький кроссовер, который получил индекс UX. Несмотря на то, что у нас машины такого небольшого размере не очень популярны, японский бренд привезет его на российский рынок

В России кроссовер будет доступен в двух вариантах: UX200 и UX250h. Первый оснащен новым 2-литровым атмосферным двигателем Dynamic Force мощностью 171 л.с. В паре с ним работает коробка передач Direct Shift: это вариатор, имеющий первую «зубчатую» ступень как на механической коробке.

Второй вариант, как и следует из индекса, гибридный. В его основе тот же двигатель, но дефорсированный до 145 л.с. Ему помогает электромотор, так что суммарная мощность силовой установки составляет 178 л.с. Именно гибридная версия может быть условно полноприводной. В заднем мосту устанавливается дополнительный электродвигатель, который должен помогать на сложных участках.

Старт приема заказов на Lexus UX стартует в конце ноября этого года. Цены и комплектации будут объявлены ближе к старту продаж. Интересно, что у нас Lexus UX появится раньше, чем на европейском рынке. В Старом Свете продажи стартуют только в 2019 году, японцы сейчас дорабатывают машину, чтобы она соответствовала требованиям стандарта WLTP, который становится обязательным с сентября этого года.