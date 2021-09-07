В Lexus слегка обновили дизайн модели UX

Бренд Lexus представляет обновления в дизайне Lexus UX. Обновления коснулись модели UX 200 в комплектациях #Enjoy, #Discover, #FSport, а в гибридной версии UX 250h — #FSport

Первое оно же главное – цветовая палитра автомобиля пополнилась новым цветовым оттенком. Речь идет о сером металлике с красивым названием «Sonic Grey». Новый цвет будет доступен для всех комплектаций кроссовера.

Комплектация UX 200 #enjoy получила колёсные диски размерности 18” и сиденья c отделкой перфорированной кожей. Для комплектаций UX 200 #discover и #FSport, а также UX 250h #FSport теперь доступны колёсные арки в цвет кузова для придания облику модели большей динамичности. В интерьере доступна разработанная мастерами Такуми роскошная обивка салона из кожи Black Tahara и Ash White Tahara.