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7 сен 2021

В Lexus слегка обновили дизайн модели UX

В Lexus слегка обновили дизайн модели UX
Автор фото: фирма-производитель

Бренд Lexus представляет обновления в дизайне Lexus UX.  Обновления коснулись модели UX 200 в комплектациях #Enjoy, #Discover, #FSport, а в гибридной версии UX 250h — #FSport

Первое оно же главное – цветовая палитра автомобиля пополнилась новым цветовым оттенком. Речь идет о сером металлике с красивым названием «Sonic Grey». Новый цвет будет доступен для всех комплектаций кроссовера.

Комплектация UX 200 #enjoy получила колёсные диски размерности 18” и сиденья c отделкой перфорированной кожей. Для комплектаций UX 200 #discover и #FSport, а также UX 250h #FSport теперь доступны колёсные арки в цвет кузова для придания облику модели большей динамичности. В интерьере доступна разработанная мастерами Такуми роскошная обивка салона из кожи Black Tahara и Ash White Tahara.

При написании новости использовалась информация:
Lexus

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