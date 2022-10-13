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13 окт 2022

Lexus существенно доработал свой электрокар UX300e

Lexus существенно доработал свой электрокар UX300e
Автор фото: фирма-производитель

Этот компактный электрический кроссовер недавно пережил рестайлинг. Внешность автомобиля не изменилась, зато увеличился запас хода, причем существенно

Если дорестайлинговый автомобиль мог проехать на полном заряде около трехсот километров, то теперь его автономность составляет 450 километров. Такой результат достигается установкой новых, более емких, аккумуляторов (72 квт.ч). Интересно, что инженерам пришлось и поработать с подвеской, установив более жесткие амортизаторы.

Силовая установка не изменилась – под капотом по прежнему трудится 204-сильный электрический двигатель.

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