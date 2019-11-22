Lexus представил свой первый электромобиль

Lexus UX 300e не стал полностью отдельной моделью: компактный кроссовер Lexus UX вышел в свет еще в марте 2018 года

Отличить электрическую версию Lexus UX от обычной можно по форме лючка для зарядки (он здесь не круглый, а в виде многоугольника) и уменьшенному на 20 мм дорожному просвету. Чтобы дополнительно выиграть несколько процентов эффективности, были разработаны более обтекаемые колесные диски. Столь же минимальны и изменения в салоне. Для Lexus UX 300e была лишь немного видоизменена центральная консоль.

Разумеется, самое важное скрывается в технических аспектах. Новинка получила установленный спереди электромотор. Его мощность составляет 204 л.с., крутящий момент — 300 Нм. В полу спрятана батарея емкостью 54,3 кВт*ч. Запас хода оценивается в 400 км по циклу NEDC. При использовании станции мощностью 50 кВт на пополнение АКБ уйдет 50 минут.