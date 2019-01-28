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28 янв 2019

Новый кроссовер Lexus с литерой "F"

Новый кроссовер Lexus с литерой "F"
Автор фото: фирма-производитель

В линейке Lexus может появиться кроссовер или внедорожник, который станет частью «заряженного» F-семейства. Вопрос о запуске такой машины в серию находится на стадии «активного обсуждения»

Именно такие слова произнес вице-президент по продуктовому планированию и стратегии Купер Эриксен.  На данный момент руководство марки решает, на чем сделать акцент: либо новинка получится асфальтовым вседорожником с соответствующими настройками шасси, либо ультимативным "проходимцем", который будет близок к Mercedes-AMG G-Class.

С большой долей вероятности в компании выберут первый вариант. Косвенным подтверждением этого предположения может стать недавнее заявление исполнительного вице-президента компании Чика Како. По его словам, потенциал стать одним из F-кроссоверов есть у субкомпактного UX. Это будет гибрид с перенастроенной силовой установкой. Дополнительного заряда динамических характеристик кроссовера намерены добиваться за счет особой калибровки блока управления и установки нескольких мощных электромоторов.

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При написании новости использовалась информация:
motor, РБК

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