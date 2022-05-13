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13 май 2022

Представлен обновленный Lexus UX

Представлен обновленный Lexus UX
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus представила рестайлинговую версию компактного кроссовера UX. Вседорожнику повысили жёсткость кузова и заодно расширили список оснащения

Несколько слов по первому пункту – жесткость была увеличена путем добавления двадцати новых точек сварки. Важно уточнить, что слегка изменилась и внешность автомобиля, путем установки новых 18-дюймовых колесных дисков.  Силовая установка не изменилась – под капотом по-прежнему трудится двухлитровый 180-сильный гибрид.

Что касается оснащения, то на машину теперь ставят 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Кроме того, на консоли появились два порта USB Type-C, при этом от сенсорной панели, расположенной на тоннеле, решено отказаться. Отметим, что автомобилю и обновили комплекс систем безопасности с улучшенными алгоритмами распознавания пешеходов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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