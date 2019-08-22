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22 авг 2019

Lexus пролил свет на электричество

Lexus пролил свет на электричество
Автор фото: фирма-производитель

Японская марка находится в роли догоняющего, если мы говорим о разработке электрических автомобилей. Пока немецкие гиганты уже разворачивают продажи своих электромобилей, Lexus лишь занимается их разработкой. Правда, марка уже готова поделиться некоторыми подробностями о своих дебютантах

Новинка окажется хэтчбеком, ориентированным на городскую эксплуатацию. Концепт первого электромобиля Lexus представят в октябре на автосалоне в Токио. Пока модель не имеет даже имени, но уже известно, что она получит самый футуристичный дизайн среди автомобилей компании. Технические характеристики дебютного электромобиля Lexus пока не разглашаются.  Есть большая вероятность того, что новинка будет делить платформу и агрегаты с будущими моделями Toyota, что подтверждается общей стратегией развития:  к 2025 году два бренда намереваются запустить производство десяти полностью электрических моделей.

К слову, есть шанс что на будущих разработках мы обязательно увидим технологию «мотор-колесо». Вице-президент компании Коджи Сато (Koji Sato) в интервью Autocar признался, что на доведение этой технологии до ума уйдут еще годы. «Мы ожидаем, что четыре колеса, работающие независимо, обеспечат большую маневренность, стабильность и удовольствие от вождения. Мы продолжим развивать эту технологию», — заявил он.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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