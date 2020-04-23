Lexus протягивает руку помощи своим клиентам

Проявляя заботу о клиентах, в период пандемии COVID-19 представил программу поддержки для владельцев автомобилей Lexus

Для клиентов, которые из-за пандемии COVID-19 столкнулись с трудностями при получении технического и гарантийного обслуживания автомобилей, бренд предусмотрел возможность получить эти услуги после того, как ситуация стабилизируется с сохранением всех условий гарантии. Если у клиента возникла гарантийная неисправность, а дилерские центры в регионе закрыты, ремонт автомобиля будет проведен, как только дилерские центры возобновят работу. Факт невозможности прохождения планового ТО в период с 30.03.20 по 30.04.20 будет также принят во внимание

Пролонгация также касается постгарантийных контрактов «Lexus комплимент»: если окончание действия контракта пришлось на период с 30 марта по 30 апреля 2020 года, он автоматически пролонгируется до 15 мая 2020 года или далее, если срок ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 будет продлен.

Владельцы программы «Помощь на дороге» могут сохранять уверенность в том, что им будет оказана необходимая помощь. Несмотря на сложившуюся ситуацию, все стандартные сервисные службы программы «Помощь на дороге» продолжают свою работу. Если у владельца автомобиля Lexus возникнет необходимость эвакуации и дилерские центры в регионе будут закрыты, доставка автомобиля будет организована к дому клиента, а после снятия ограничительных мер – в дилерский центр. Сама программа «Помощь на дороге» и возможность ее дальнейшей пролонгации продолжит действовать до 15 мая 2020 года, если окончание срока действия наступит в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года. В случае, если срок ограничений из-за COVID-19 будет продлен, условия пролонгации программы будут дополнительно пересмотрены.