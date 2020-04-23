Автомобильный портал Motorpage
23 апр 2020

Lexus протягивает руку помощи своим клиентам

Lexus протягивает руку помощи своим клиентам

Проявляя заботу о клиентах, в период пандемии COVID-19 представил программу поддержки для владельцев автомобилей Lexus

Для клиентов, которые из-за пандемии COVID-19 столкнулись с трудностями при получении технического и гарантийного обслуживания автомобилей, бренд предусмотрел возможность получить эти услуги после того, как ситуация стабилизируется с сохранением всех условий гарантии.  Если у клиента возникла гарантийная неисправность, а дилерские центры в регионе закрыты, ремонт автомобиля будет проведен, как только дилерские центры возобновят работу. Факт невозможности прохождения планового ТО в период с 30.03.20 по 30.04.20 будет также принят во внимание

Пролонгация также касается постгарантийных контрактов  «Lexus комплимент»: если окончание действия контракта пришлось на период с 30 марта по 30 апреля 2020 года, он автоматически пролонгируется до 15 мая 2020 года или далее, если срок ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 будет продлен.

Владельцы программы «Помощь на дороге» могут сохранять уверенность в том, что им будет оказана необходимая помощь. Несмотря на сложившуюся ситуацию, все стандартные сервисные службы программы «Помощь на дороге» продолжают свою работу. Если у владельца автомобиля Lexus возникнет необходимость эвакуации и дилерские центры в регионе будут закрыты, доставка автомобиля будет организована к дому клиента, а после снятия ограничительных мер – в дилерский центр. Сама программа «Помощь на дороге» и возможность ее дальнейшей пролонгации продолжит действовать до 15 мая 2020 года, если окончание срока действия наступит в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года. В случае, если срок ограничений из-за COVID-19 будет продлен, условия пролонгации программы будут дополнительно пересмотрены.

При написании новости использовалась информация:
Lexus

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый Lexus NX "заберет" сердце у Toyota RAV4

17 апреля 2020
Lexus LC 500

Lexus LC500 обновился

09 апреля 2020

Lexus сокращает производство из-за коронавируса

10 марта 2020

Китайцы оштрафовали Lexus за цены

30 декабря 2019

Lexus отказывается от атмосферных моторов

17 декабря 2019
Lexus UX 300e 2021

Lexus представил свой первый электромобиль

22 ноября 2019

 Новости Lexus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Karoq - skoda karoq 2018 путь эволюции от дикаря к интеллектуалу Тест драйв
22 апреля 2020

Skoda Karoq
"Skoda Karoq: путь эволюции от дикаря к интеллектуалу"
Renault Arkana - renault arkana 2020 кубинские виражи
Тест драйв
20 апреля 2020

Renault Arkana
"Кубинские виражи Renault Arkana"
Chevrolet Traverse - chevrolet traverse 2018 как ассимилируются американцы
Тест драйв
17 апреля 2020

Chevrolet Traverse
"Как ассимилируются американцы"
Volvo XC40, Audi Q3 - сравнительный тест audi q3 2019 и volvo xc40 2018 : два бриллианта в три карата
Сравнительный тест
15 апреля 2020

Volvo XC40, Audi Q3
"Audi Q3 и Volvo XC40: два бриллианта в три карата"

Написано новостей:

2 5 7 0 5