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30 мар 2021

Lexus рассекретил интересный концепт

Lexus рассекретил интересный концепт
Автор фото: фирма-производитель

Кросс-купе LF-Z Electrified должен «перезагрузить» эстетику марки и сам бренд в целом. Кроме того, этот автомобиль показывает планы Lexus на электрическое будущее

Сам электромобиль по своим габаритам схож с моделью RX, в то же время колесная база, например, здесь даже больше, чем у флагманского внедорожника LX. Что касается дизайна, то здесь видна преемственность текущего стиля – сохранена угловатость, но все линии - более плавные. Да и в целом автомобиль выглядит более обтекаемым, чем, например, тот же самый RX. Салон же выполнен в соответствии с философией Tazuna (взаимоотношение всадника и коня). Она выражается в максимальной концентрации органов управления в одном месте — вокруг руля.

Что касается технической части, то концепт оснастили двумя электрическими двигателями совокупной мощностью в 545 лошадиных сил. Максимальная скорость – 200 километров в час, а разгон до сотни занимает всего три секунды. Запас хода - 600 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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