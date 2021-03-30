Lexus рассекретил интересный концепт

Кросс-купе LF-Z Electrified должен «перезагрузить» эстетику марки и сам бренд в целом. Кроме того, этот автомобиль показывает планы Lexus на электрическое будущее

Сам электромобиль по своим габаритам схож с моделью RX, в то же время колесная база, например, здесь даже больше, чем у флагманского внедорожника LX. Что касается дизайна, то здесь видна преемственность текущего стиля – сохранена угловатость, но все линии - более плавные. Да и в целом автомобиль выглядит более обтекаемым, чем, например, тот же самый RX. Салон же выполнен в соответствии с философией Tazuna (взаимоотношение всадника и коня). Она выражается в максимальной концентрации органов управления в одном месте — вокруг руля.

Что касается технической части, то концепт оснастили двумя электрическими двигателями совокупной мощностью в 545 лошадиных сил. Максимальная скорость – 200 километров в час, а разгон до сотни занимает всего три секунды. Запас хода - 600 километров.