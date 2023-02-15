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15 фев 2023

Lexus разрабатывает новый электрокар

Lexus разрабатывает новый электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus разработает новый электрокар, который выйдет на рынок в 2026 году. Уникальность машины заключается в том, что ее разрабатывают с нуля

По сообщениям руководства марки, инженеры уже занялись разработкой совершенно новой архитектуры, на которой будет построено целое семейство электрокаров. То есть новинка Lexus будет не единственной. Совет директоров концерна Toyota видят растущий спрос на премиальные электрокары, и новая модель должна удовлетворить его хотя бы частично.

К сожалению, подробностей о машине нет. Мы даже не знаем, в каком именно форм-факторе ее выпустят. Ранее сообщалось, что Lexus может готовить к выходу спортивное купе на той же платформе, что и кроссовер RZ

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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