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17 ноя 2021

Lexus разрабатывает очень маленький кроссовер

Lexus разрабатывает очень маленький кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Toyota Motor готовит несколько субкомпактных кроссоверов, один из них выйдет под маркой Lexus. Его длина составит около четырех метров, а основными рынками сбыта станут Япония и Европа. 

Об автомобиле в данный момент известно очень мало. По одной версии его построят на базе Toyota Aygo – модульной конструкции TNGA-B. Другая версия – здесь будет использована какая-то уникальная платформа, а в гамму двигателей войдут гибридные силовые установки. Одной из таких станет гибрид на основе полуторалитрового двигателя.

Зато в аспектах дизайна нет разночтений. Все сходятся во мнении, что его выдержат в стилистике концепт-кара Lexus LF-SA 2015 года. Серийная модель будет пятидверной и получит обвес из некрашеного пластика по периметру кузова.

При написании новости использовалась информация:
drom

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