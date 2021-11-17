Lexus разрабатывает очень маленький кроссовер

Toyota Motor готовит несколько субкомпактных кроссоверов, один из них выйдет под маркой Lexus. Его длина составит около четырех метров, а основными рынками сбыта станут Япония и Европа.

Об автомобиле в данный момент известно очень мало. По одной версии его построят на базе Toyota Aygo – модульной конструкции TNGA-B. Другая версия – здесь будет использована какая-то уникальная платформа, а в гамму двигателей войдут гибридные силовые установки. Одной из таких станет гибрид на основе полуторалитрового двигателя.

Зато в аспектах дизайна нет разночтений. Все сходятся во мнении, что его выдержат в стилистике концепт-кара Lexus LF-SA 2015 года. Серийная модель будет пятидверной и получит обвес из некрашеного пластика по периметру кузова.