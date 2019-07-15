Lexus скоро покажет концепт первого электромобиля

Японская компания Lexus готовится к дебюту первого в истории марки электрокара: его концепт покажут в конце октября нынешнего года на автосалоне в Токио.

О концепте пока мало что известно: ходят слухи, что он будет представлять собой не особо крупный автомобиль, силуэтом похожий на хэтчбек. Разумеется, первый электрокар марки будет щеголять фирменным стилем Lexus. Однако каких либо подробностей об облике автомобиля, повторимся, нет.

То же самое касается и технических параметров. Есть мнение, что будущий электрический Lexus получит постоянный полный привод, реализованный при помощи электромоторов в каждом из колёс. В целом, к 2025 году Toyota и Lexus планируют выпустить в общей сложности 10 принципиально новых моделей с электрическими силовыми установками.