Lexus сокращает производство из-за коронавируса

Toyota приняла решение с 16 марта примерно на 6% сократить производство машин премиальной марки Lexus

Концерн Toyota принял решение с 16 марта сократить на 6% производство премиальных автомобилей Lexus. Об этом сообщает телеканал NHK. Такое решение было принято из-за эпидемии коронавируса, которая привела к ряду проблем на рынке. Ограничение будет действовать две недели.

Китай является вторым по значимости рынком для Toyota после США. Однако в феврале из-за вируса компания смогла продать в этой стране только 23,8 тыс. автомобилей. Эта цифра на две трети меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Всего с начала 2020 г. Toyota продала в Китае 169 тыс. машин — на четверть меньше показателей 2019 года.