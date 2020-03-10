Автомобильный портал Motorpage
10 мар 2020

Lexus сокращает производство из-за коронавируса

Lexus сокращает производство из-за коронавируса

Toyota приняла решение с 16 марта примерно на 6% сократить производство машин премиальной марки Lexus

Концерн Toyota принял решение с 16 марта сократить на 6% производство премиальных автомобилей Lexus. Об этом сообщает телеканал NHK. Такое решение было принято из-за эпидемии коронавируса, которая привела к ряду проблем на рынке. Ограничение будет действовать две недели.

Китай является вторым по значимости рынком для Toyota после США. Однако в феврале из-за вируса компания смогла продать в этой стране только 23,8 тыс. автомобилей. Эта цифра на две трети меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Всего с начала 2020 г. Toyota продала в Китае 169 тыс. машин — на четверть меньше показателей 2019 года.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Китайцы оштрафовали Lexus за цены

30 декабря 2019

Lexus отказывается от атмосферных моторов

17 декабря 2019
Lexus UX 300e 2021

Lexus представил свой первый электромобиль

22 ноября 2019
Lexus LC 500 Convertible 2021

Кабриолет Lexus LC500 стал серийным

20 ноября 2019
Lexus GX

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

15 ноября 2019
Lexus LF-30 Electrified Concept 2019

Lexus представил автомобиль будущего

23 октября 2019

 Новости Lexus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada 4x4 - lada 4x4 2019 секреты привлекательности lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев Тест драйв
10 марта 2020

Lada 4x4
"Секреты привлекательности Lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross 2018 мутафрукт
Тест драйв
06 марта 2020

Citroen C3 Aircross
"Мутафрукт"
Lexus RX - lexus rx 2020 отделяет зерна от плевел в области тьмы
Тест драйв
04 марта 2020

Lexus RX
"Lexus RX отделяет зерна от плевел в области тьмы"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "

Написано новостей:

2 5 3 8 1