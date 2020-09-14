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14 сен 2020

Lexus зарегистрировал в России большой кроссовер TX

Lexus зарегистрировал в России большой кроссовер TX
Автор фото: фирма-производитель

Lexus собирается представить новую модель TX — крупный кроссовер, который встанет на ступеньку выше RX. Об этом стало известно благодаря регистрации торговых марок в России

В базе Роспатента появились имена Lexus TX350 и Lexus TX500h. Технические характеристики пока неизвестны.  Вероятно, можно провести параллель с моделями LS350 и LS500h. В первом случае используется 315-сильный V6, во втором — связка из 299-сильного V6 и 179-сильного электромотора. Впрочем, существуют предположения, что в TX500h японцы применят V6 с турбокомпрессором.

В основу Lexus TX ляжет заднеприводная платформа TNGA-L. Длина кузова окажется в районе пяти метров (напомним, длина Lexus RX — 4,89 м).  О внешности пока говорить рано. Не исключено, что новинка будет оформлена в духе концепт-кара LF-1 Limitless 2018 года. Проект презентовался в качестве предвестника серийного полноразмерного кроссовера. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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