Автомобильный портал Motorpage
2 окт 2018

Лёгкий кроссовер Lexus UX скоро в России

Лёгкий кроссовер Lexus UX скоро в России
Автор фото: фирма-производитель

Представленный на Парижском автосалоне новый кроссовер Lexus UX уже скоро появится у российских дилеров

Представители бренда обещают поставить первые партии машин в начале следующего года.

Новинка имеет несколько необычный вид передней части, хотя все традиции Lexus дизайнеры попытались сохранить. Машина имеет довольно оригинальные формы фар и воздухозаборников.

Новый лёгкий кроссовер будет предлагаться в двух вариациях. Lexus UX 200 комплектуется бензиновым силовым агрегатом, объёмом 2,0 л. и новой коробкой передач. UX250h – гибридный вариант с тем же двигателем, работающим в паре с системой электродвижения полного привода и электронной трансмиссией без ступеней.

Внутри салона много элементов, подчёркивающих эксклюзивность городского кроссовера и японские мотивы национальной техники вышивки.

Базовая комплектация включает много электронных систем и помощников, элементов безопасности. В новой машине уже будет реализована инновационная концепция противоугонных мер.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат, Daily-Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus RC 2019

Обновленный Lexus RC - еще более дикий

30 августа 2018
Lexus UX

Lexus привезет кроссовер UX в Россию

17 августа 2018
Lexus LC500 Yellow Edition

Купе Lexus LC500 получило очень желтую спецверсию

07 августа 2018
Lexus LX Black Vision

Lexus LX получил в России новую спецверсию

06 августа 2018
Lexus LFA

Lexus не может распродать суперкары LFA

01 августа 2018
Lexus ES

Lexus раскрыл комплектации седана ES для России

05 июля 2018

 Новости Lexus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cee'd - kia seed 2019 начал задавать стандарты в классе Тест драйв
01 октября 2018

KIA Cee'd
"Удивил так удивил: KIA Ceed начал задавать стандарты в классе"
Lada Granta - lada granta 2019 два «икса» из четырех
Тест драйв
28 сентября 2018

Lada Granta
"Два «икса» из четырех"
Chevrolet Camaro - chevrolet camaro 2016 два литра сдержанности
Тест драйв
26 сентября 2018

Chevrolet Camaro
"Chevrolet Camaro: два литра сдержанности"
Volkswagen Teramont, Mazda CX-9 - сравнительный тест mazda cx-9 2016 и volkswagen teramont 2018: схватка «американцев» в россии
Сравнительный тест
19 сентября 2018

Volkswagen Teramont, Mazda CX-9
"Mazda CX-9 и Volkswagen Teramont: схватка «американцев» в России"

Написано новостей:

2 1 9 8 7