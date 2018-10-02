Лёгкий кроссовер Lexus UX скоро в России

Представленный на Парижском автосалоне новый кроссовер Lexus UX уже скоро появится у российских дилеров

Представители бренда обещают поставить первые партии машин в начале следующего года.

Новинка имеет несколько необычный вид передней части, хотя все традиции Lexus дизайнеры попытались сохранить. Машина имеет довольно оригинальные формы фар и воздухозаборников.

Новый лёгкий кроссовер будет предлагаться в двух вариациях. Lexus UX 200 комплектуется бензиновым силовым агрегатом, объёмом 2,0 л. и новой коробкой передач. UX250h – гибридный вариант с тем же двигателем, работающим в паре с системой электродвижения полного привода и электронной трансмиссией без ступеней.

Внутри салона много элементов, подчёркивающих эксклюзивность городского кроссовера и японские мотивы национальной техники вышивки.

Базовая комплектация включает много электронных систем и помощников, элементов безопасности. В новой машине уже будет реализована инновационная концепция противоугонных мер.