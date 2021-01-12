LX более не будет самым роскошным в линейке Lexus

Японская марка готовится представить еще один рамный внедорожник, который станет более статусным, чем модель LX

Пока вся информация о новинке на уровне слухов. Так, например, в 2020 году марка запатентовала наименование «LQ». А совсем недавно глава Toyota Motor North America Джек Холлис отметил, что спрос на кроссоверы повысился и даже сравнил его с настоящей жаждой. Вдобавок к этому Холлис считает, что странно было бы отказываться от расширения модельной линейки, когда того хотят клиенты.

С другой стороны, Toyota убирает с рынка США Land Cruiser и это несколько странный шаг. Официальная причина – падение спроса. За 2020 год здесь было продано более трех тысяч экземпляров. Немного? Но за последние 15 лет цифры продаж находились примерно на этом же уровне.