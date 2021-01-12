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12 янв 2021

LX более не будет самым роскошным в линейке Lexus

LX более не будет самым роскошным в линейке Lexus
Автор фото: фирма-производитель

Японская марка готовится представить еще один рамный внедорожник, который станет более статусным, чем модель LX

Пока вся информация о новинке на уровне слухов. Так, например, в 2020 году марка запатентовала наименование «LQ». А совсем недавно глава Toyota Motor North America Джек Холлис отметил, что спрос на кроссоверы повысился и даже сравнил его с настоящей жаждой. Вдобавок к этому Холлис считает, что странно было бы отказываться от расширения модельной линейки, когда того хотят клиенты.

С другой стороны, Toyota убирает с рынка США Land Cruiser и это несколько странный шаг. Официальная причина – падение спроса. За 2020 год здесь было продано более трех тысяч экземпляров. Немного? Но за последние 15 лет цифры продаж находились примерно на этом же уровне.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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