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23 июн 2021

Новый Lexus Lx: подробности

Новый Lexus Lx: подробности
Автор фото: фирма-производитель

Toyota Land Cruiser нового поколения уже представили миру, а значит и не за горами тот день, когда людям покажут его премиального собрата - Lexus LX. Интересно, но уже появились и первые подробности о новинке.

Сейчас речь пойдет о силовых установках. Итак, Land Cruiser оснащается мотором V6 с двойным турбонаддувом. Учитывая, что LX будет во многом унифицирован с крузаком, то он получит аналогичный двигатель. Правда, есть нюанс - он превратится в гибрид, иначе говоря, будет работать в паре с электрическим двигателем.

Общая мощность гибрида составит примерно 480 л.с., крутящий момент — 871 Нм. Также в LX750h будет применяться аналогичный десятиступенчатый «автомат». Дизельные версии у автомобиля тоже будут. Во всяком случае недавние зарегистрированные наименования LX600 и LX500d прямо говорят об этом

При написании новости использовалась информация:
Drom

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