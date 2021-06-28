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28 июн 2021

Представлен новый Lexus NX

Представлен новый Lexus NX
Автор фото: фирма-производитель

Совершенно новый NX открывает новую главу в истории Lexus благодаря передовым технологиям и обновлённому подходу в дизайне, чтобы обеспечить превосходную управляемость, динамику, комфорт и безопасность.

Среди главных достоинств кроссовера можно выделить новый язык дизайна и философию Lexus Driving Signature (Особый опыт управления Lexus), которая приносит чувство глубокого удовлетворения от вождения автомобилей бренда, продуманный и интуитивно понятный кокпит, разработанный в соответствии с новой архитектурой Tazuna (в пер. с японского языка «уздечка»), и применение вдохновляющих технологий. До 95% элементов в автомобиле являются новыми разработками.

«Я невероятно рад, что мировая премьера абсолютно нового Lexus NX состоялась и уже совсем скоро каждый сможет купить входной билет в невероятные эмоции и настоящий драйв этого автомобиля. Его выпуск знаменует собой начало действительно новой эпохи Lexus, и я верю, что наши клиенты оценят выбранный нами путь», — отметил Виктор Каюрин, глава Lexus в России.

Что касается техники, то Модель NX 250 оснащается 2,5-литровым двигателем мощностью 199 л. с., специально разработанным для архитектуры данной платформы, обладает системой постоянного полного привода и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Lexus NX 200 оснащён атмосферным двигателем объёмом 2,0 л, специально разработанным для архитектуры платформы нового поколения модели. Двигатель работает в паре с бесступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift CVT, которая снабжена механической первой и задней передачей, что обеспечивает старт с места без потери крутящего момента. Старшая модель NX 350 получила 2,4-литровый турбированный двигатель, развивающий мощность 279 л. с. Он работает в паре с быстродействующей 8-ступенчатой автоматической коробкой

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