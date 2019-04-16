Представлен первый минивэн марки Lexus

В основе новинки лежи всем известный Toyota Alphard

Внешне от своего "донора" автомобиль отличается оригинальным оформлением передней и задней частей кузова. У машины собственные передняя и задняя светотехника, бамперы, решетка радиатора, панели капота и передних крыльев. В остальном кузов унифицирован с “Альфардом”.

Салон, к слову, полностью не демонстрируется, однако эксперты, которые видели автомобиль вживую, отмечают, что он имеет четырехместную компоновку, причем пространство для задних пассажиров закрыто глухой перегородкой.

Что касается технической части, то здесь LM 300h не отличается от гибридной версии Альфарда, силовая установка состоит из 2,5-литрового бензинового мотора 2AR-FXE (152 л.с.) и двух электродвигателей (143 и 67 л.с.). Коробка передач - вариатор. Привод — полный.