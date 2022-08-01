Преемник Lexus LFA получит очень мощный мотор

В свое время эта модель была звездой всех автомобильных выставок- еще бы, самый мощный и быстрый Lexus в истории. Чуть позже был представлен его наследник - более гражданский вариант спортивного купе - Lexus LC50. Однако, настоящего преемника LFA так и не получил

Впрочем, совсем скоро все изменится. Ведь компания Lexus готовит к выходу на рынок серийную версию концепта Electrified Sport, который и должен по настоящему заменить LFA. Изначально предполагалось, что новинка должна быть электрической, однако, сейчас инсайдеры говорят, что нам покажут гибрид, который будет создан на основе пятилитрового мотора V8 c двойным турбонаддувом. По неподтвержденным данным мощность силовой установки составит около семисот лошадиных сил.

Что касается самой премьеры, то Lexus может выступить с официальным анонсом уже в следующем месяце. В августе в США пройдёт дизайнерская выставка в Пеббл-Бич, которую Lexus не раз использовал для своих премьер спорткаров.