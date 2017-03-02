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2 мар 2017

Проверьте ваши батарейки!

Проверьте ваши батарейки!
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus объявила о запуске программы «Гибрид-Контроль» для российских владельцев гибридных автомобилей бренда. Она доступна для гибридных автомобилей Lexus не старше 10 лет и с любым пробегом. По итогам успешного прохождения проверки «Гибрид-Контроль» владелец автомобиля получает соответствующий сертификат и подключается к программе дополнительного технического обслуживания аккумуляторной батареи.

Успешное прохождение проверки «Гибрид-Контроль» гарантирует безупречное техническое состояние и максимальную эффективность работы гибридной системы для спокойной и уверенной эксплуатации автомобиля, а также становится залогом его более высокой остаточной стоимости. Вся процедура занимает до 30 минут и является полным и всесторонним тестированием узлов и агрегатов гибридной системы Lexus. Она включает в себя 5 этапов: проверка диагностических кодов ошибок, общего состояния гибридной батареи, изоляции отдельных модулей батареи, функционирования гибридной системы в целом и системы охлаждения.

По итогам проверки владельцы автомобилей возрастом до 5 лет или с пробегом менее 100 000 км.  получают сертификат об успешном прохождении диагностики гибридной системы, подтверждающий ее исправность и работоспособность. Если машина старше или прошла более 100 000 км., то после прохождения диагностики она будет подключена к программе дополнительного технического обслуживания гибридной аккумуляторной батареи на один год или на следующие 20 000 км. пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Записаться на прохождение программы «Гибрид-Контроль» можно в официальных дилерских центрах Lexus.

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