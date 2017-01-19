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19 янв 2017

Российские продажи Lexus в 2016 году выросли почти на 20 процентов

Российские продажи Lexus в 2016 году выросли почти на 20 процентов
Автор фото: пр.лексус.ру

Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете, в декабре 2016 года премиальный суббренд Lexus установил новый рекорд на российском авторынке.

Согласно данным аналитиков АЕБ, по итогам декабря на территории РФ было реализовано 2 509 премиальных японских автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель увеличился на 14,8%. Как отмечают в российском представительстве Lexus, в прошлом месяце был достигнут рекордный показатель декабрьских продаж за все время присутствия бренда в нашей стране.

По итогам года объем продаж автомобилей Lexus на первичном авторынке в России был зафиксирован на уровне 24 117 экземпляров, что на 19,2% превышает результаты 2015 года. За счет этого Lexus смог занять 15-ое место в годовом рейтинге российского рынка. За отчетный период доля суббренда на российском рынке выросла на 0,4 процентных пункта и составила 1,7%.

Драйвером продаж для премиального суббренда в 2016 году стал кроссовер RX. За год официальные дилеры Lexus передали в руки своих клиентов 7 848 автомобилей, что почти в полтора раза больше, чем в позапрошлом году (+149,3%). Только в декабре россияне приобрели 793 таких автомобиля.

Второе место во внутреннем рейтинге Lexus занимает городской кроссовер NX. В прошлом году объемы реализации этой модели составили 6 782 экземпляра. Такой показатель позволил ему занять лидирующую позицию в сегменте D-SUV Premium как в декабре, так и по итогам года.

«Тройку» лидеров закрывает флагманский полноразмерный внедорожник LX. За весь прошлый год этот автомобиль был распродан в количестве 6 402 экземпляра, из которых 807 было продано в декабре.

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При написании новости использовалась информация:
Lexus, АвтоБизнесРевю, АЕБ

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