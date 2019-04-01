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1 апр 2019

У «Лексуса» может появится роскошный минивэн

У «Лексуса» может появится роскошный минивэн
Автор фото: фирма-производитель

В коротком сообщении китайского подразделения Lexus говорится о том, что в Шанхае марка продемонстрирует некий автомобиль «нового уровня». Ни название, ни характеристики пока не объявлены. «Поднебесные» СМИ почти единодушно считают, что Lexus представит минивэн

Такое предположение возникает, исходя из того, что летом прошлого года местный офис бренда зарегистрировал названия LM350 и LM300h (h означает hybrid), а индекс LM не характерен ни для седанов, ни для кроссоверов Лексуса. Кроме того, по неофициальным данным, материнская Тойота собирается остановить поставки минивэна Alphard в КНР – то есть MPV от Лексуса вполне может оказаться перелицованным Альфардом.

Кроме того, еще в 2014 году в сети появилась информация, что дилеры из Китая, Японии и других азиатских стран обращались к Toyota с просьбой включить в линейку Lexus минивэн. С новой силой о подобном автомобиле заговорили в 2018 году, когда глава филиппинского отделения премиум-бренда в одном из своих интервью рассуждал о том, какой бы могла получиться построенная на базе Alphard модель Lexus. Отметим, автомобили сегмента MPV в Азии весьма популярны.

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motor, Колёса

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