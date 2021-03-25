В Lexus построили автомобиль для аудиофилов

Прослушивание музыки в автомобиле претерпело целую серию метаморфоз, с тех пор как на машину впервые поставили радиоприемник. Сначала люди слушали эфирную музыку, несколько позже стало доступным прослушивание треков на носителях - кассеты, диски, флэшки. Сейчас, разумеется, в ходу формат беспроводного воспроизведения.

На носителях хочется остановиться поподробнее. В пятидесятых годах прошлого века, на дорогих автомобилях предлагалась интересная опция - музыкальная система с проигрывателем виниловых пластинок. Подобное решение быстро взлетело, но на Олимпе удержаться не смогло – виниловые проигрыватели оказались крайне чувствительными к ухабам и прочим неровностям дорожного полотна. Любая кочка искажала звук и, соответственно, никакого удовольствия от прослушивания музыки за рулем не было. Да и в целом, винил, как формат, постепенно сошел на нет.

Сейчас же пластинки переживают второе рождение и автомобильные компании начинают прилагать усилия, чтобы аудиофилы могли ими наслаждаться всегда и везде. Например, Lexus создал автомобиль, в бардачке которого запрятана настоящая виниловая вертушка. Производитель сообщает, что инженерам удалось защитить проигрыватель от воздействия неровностей дорожного полотна. Так что даже на 130 километрах в час можно насладиться приятным звучанием.