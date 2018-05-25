Компания Takata объявила о банкротстве еще в прошлом году, но дело ее, вернее ее дефектных подушек, которые необходимо заменить, кажется будет длиться вечно.

Вот и в Lexus обнаружили автомобили, проданные на российском рынке, с такими подушками. В уведомлении, которое было направно в Росстандарт говорится о добровольном отзыве 3331 Lexus ES350, GX460, IS250, IS250C и IS-F. Все они были проданы с марта 2010 года по май 2012 года.

Причиной отзыва автомобилей названа вероятность, что подушка безопасности переднего пассажира при аварии может сработать некорректно. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля. На автомобилях будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Все работы, естественно, будут бесплатными для автовладельцев.

На данный момент, в общей сложности было отозвано более 100 млн автомобилей 33 брендов. Сам же дефект заключается в использовании чрезмерного мощного агента (нитрата аммония) в пиропатроне газогенератора. При активации, пиропатрон срабатывает с такой силой, что разрывает корпус модуля и «выстреливает» его металлическими осколками в салон.