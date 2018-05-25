Автомобильный портал Motorpage
25 май 2018

В России нашли опасные Lexus: снова подушки Takata!

В России нашли опасные Lexus: снова подушки Takata!
Автор фото: фирма-производитель

Компания Takata объявила о банкротстве еще в прошлом году, но дело ее, вернее ее дефектных подушек, которые необходимо заменить, кажется будет длиться вечно.

Вот и в Lexus обнаружили автомобили, проданные на российском рынке, с такими подушками. В уведомлении, которое было направно в Росстандарт говорится о добровольном отзыве 3331 Lexus ES350, GX460, IS250, IS250C и IS-F.  Все они были проданы с марта 2010 года по май 2012 года.

Причиной отзыва автомобилей названа вероятность, что подушка безопасности переднего пассажира при аварии может сработать некорректно. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля. На автомобилях будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Все работы, естественно, будут бесплатными для автовладельцев.

На данный момент, в общей сложности было отозвано более 100 млн автомобилей 33 брендов. Сам же дефект заключается в использовании чрезмерного мощного агента (нитрата аммония) в пиропатроне газогенератора. При активации, пиропатрон срабатывает с такой силой, что разрывает корпус модуля и «выстреливает» его металлическими осколками в салон.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus LF-1 Limitless

Известно имя нового флагмана Lexus

18 мая 2018
Lexus RX

У Lexus RX в России появилась «королевская» спецверсия

28 апреля 2018
Lexus ES

Lexus представил новый ES: ждем в России осенью!

26 апреля 2018
Lexus ES

Lexus рассекретил новый ES

18 апреля 2018
Lexus ES

Lexus показал кусочек нового поколения седана ES

12 апреля 2018

В России обнаружили пожароопасные Lexus

05 апреля 2018

 Новости Lexus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota RAV4 - toyota rav4 2016 «парня в горы тяни...» Тест драйв
24 мая 2018

Toyota RAV4
"«Парня в горы тяни...»"
Audi RS5 - audi rs5 2018 умеет сочетать несочетаемое
Тест драйв
22 мая 2018

Audi RS5
"Новый Audi RS5 умеет сочетать несочетаемое"
Lada XRay - lada xray 2018 один из самых универсальных автомобилей в своем классе
Тест драйв
17 мая 2018

Lada XRay
"LADA XRAY – один из самых универсальных автомобилей в своем классе"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам
Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"

Написано новостей:

2 1 2 9 3