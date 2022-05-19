В России отзывают Lexus NX

Toyota Motor объявила об отзыве компактных кроссоверов Lexus NX в России. Сервисная кампания затрагивает 227 машин моделей NX250 и NX350, реализованных официальными дилерами с 16 января 2022 года по настоящее время.

Отзывные компании порой проводятся даже по самым незначительным поводам. К примеру, в 2014 году европейский офис Mazda объявил отзыв седана Mazda 6 из-за пауков! Это не шутка – насекомых привлекал гидрокарбон в трубках топливной системы, и им было комфортно там - они начинали плести паутину, что приводило к "негативному давлению" на бензобак.

К сожалению, в сегодняшнем случае посмеяться не получится. Проблема у NX обнаружилась серьезная – плохая сварка кузова в районе опор передних амортизаторов. Росстандарт сообщает, что ситуация может быть настолько критичной, что амортизатор способен просто оторваться. Стоит ли говорить, чем чреват такой случай, случись он на ходу. В рамках сервисных работ точки сварки будут проверены и дополнительно проварены при необходимости.