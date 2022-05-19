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19 май 2022

В России отзывают Lexus NX

В России отзывают Lexus NX
Автор фото: фирма-производитель
Toyota Motor объявила об отзыве компактных кроссоверов Lexus NX в России. Сервисная кампания затрагивает 227 машин моделей NX250 и NX350, реализованных официальными дилерами с 16 января 2022 года по настоящее время.
Отзывные компании порой проводятся даже по самым незначительным поводам. К примеру, в 2014 году европейский офис Mazda объявил отзыв седана Mazda 6 из-за пауков! Это не шутка – насекомых привлекал гидрокарбон в трубках топливной системы, и им было комфортно там - они начинали плести паутину, что приводило к "негативному давлению" на бензобак. 
 
К сожалению, в сегодняшнем случае посмеяться не получится. Проблема у NX обнаружилась серьезная – плохая сварка кузова в районе опор передних амортизаторов.  Росстандарт сообщает, что ситуация может быть настолько критичной, что амортизатор способен просто оторваться. Стоит ли говорить, чем чреват такой случай, случись он на ходу.  В рамках сервисных работ точки сварки будут проверены и дополнительно проварены при необходимости.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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