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16 авг 2021

В России стартовал прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GX 460

В России стартовал прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GX 460
Автор фото: фирма-производитель

Все официальные дилерские центры Lexus на территории РФ объявили о старте предзаказа обновленного внедорожника Lexus GX 460. Цены на внедорожник стартуют с отметки в 5895000 рублей.

В этот раз обновление затронуло интерьер – автомобиль получил новый дисплей мультимедийной системы с диагональю в десять дюймов. Само головное устройство тоже обновилось  и получило поддержку современных протоколов Apple Carplay и Android Auto. Изменился и формат взаимодействия с мультимедиа. Помимо возможности управлять самим дисплеем, владельцы специальной серии внедорожника смогут использовать сенсорную панель Remote Touch.

Блок управления климат-контролем и мультимедиа получили новый стильный внешний вид, сохранив практичность. Помимо неё в отделке салона Lexus GX 460 традиционно применяются полуанилиновая кожа и декоративные вставки из чёрного дерева с лазерной гравировкой. В список опций входит многофункциональное рулевое колесо с обогревом, вставками из дерева и кожаной отделкой, которое собирается вручную с использованием тщательно подобранных материалов. Также в интерьере появилась атмосферная светодиодная подсветка.

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