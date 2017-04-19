Вряд ли кто будет спорить, что дизайн у кроссовера Lexus NX, мягко говоря, необычный. Тем не менее, компактный кроссовер быстро успел завоевать популярность. Но в Lexus собрали все претензии клиентов и приняли решение обновить модель. Представили ее на автосалоне в Шанхае

Внешние отличия от дорестайлингового варианта впору искать с лупой. У кроссовера немного изменилась радиаторная решетка (на фото — черная для версии F Sport), форма головной оптики, а в переднем бампере появились стреловидные дневные ходовые огни. У NX300h появились хромированные элементы по бокам бампера, а также для всех версий доступны новые 18-дюймовые легкосплавные колеса.

Куда больше изменений спрятано от глаз. Инженеры Lexus серьезно поработали над настройками подвески с тем, чтобы улучшить управляемость и комфорт.

«Для обновленного Lexus мы сделали изменения, чтобы повысить его производительность, а также коморфтность. Он обладает все теми же элементами: резким дизайном, удобством для повседневной эксплуатации, доставляет удовольствие от вождения. Но в целом, автомобиль значительно эволюционировал и вы почувствуете это сразу как сядете за руль», — заявил главный инженер по NX Такеаки Като.

У Lexus NX перенастроили пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости, были установлены новые амортизаторы, кроссовер получил систему Adaptive Variable Susoension, такую же, что установлена на купе LC500.