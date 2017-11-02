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2 ноя 2017

Lexus привез в Россию обновленный NX

Lexus привез в Россию обновленный NX
Автор фото: фирма-производитель

Премиальное отделение Toyota, компания Lexus объявило российские цены на обновленный кроссовер NX. Машина немного поменялась внешне и внутренне и прибавила в цене практически во всех комплектациях.

Как и прежде в России Lexus NX доступен с тремя двигателями: 2-литровым атмосферником (150 л.с.), 2-литровым турбомотором (эта версия сменила индекс с NX200t на N300 мощностью 238 л.с.) и с гибридной силовой установкой мощностью 197 л.с. (NX300h). Версия с 2-литровым «атмосферником» доступна как в переднее- так и полноприводном вариантах и оснащается вариатором, турбовариант сохранил 6-ступенчатый «автомат».

Комплектации кроссовера остались практически без изменений: исчезла версия Sport и добавились комплектации с приставкой Safety. Стоимость машины варьируется от 2 257 000 до 3 678 000 руб., что на 100-256 тысяч рублей больше чем ранее. Впрочем, пара комплектаций даже стала дешевле, но незначительно.

Напомним, что обновленный Lexus NX был представлен в апреле этого года на автосалоне в Шанхае. У кроссовера изменилась радиаторная решетка, появились стреловидные светодиодные дневные ходовые огни, аудиосистема обзавелась 10-дюймовым экраном.

Но инженеры компании серьезно «перетряхнули» подвеску автомобиля: многие жаловались, что NX очень жесткий и тряский. Настройки были уведены в сторону комфорта. Для того, чтобы при этом не ухудшилась управляемость у кроссовера модернизировали рулевое управление.

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При написании новости использовалась информация:
Lexus

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