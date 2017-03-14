Ford планирует начать сборку своих внедорожников на базе производственных мощностей китайской компании Chongqing Changan Automobile.

Кроссоверы будут выпускаться под брендом Lincoln и, благодаря локализации производства, будут стоить в среднем на 25% дешевле, что позволит им конкурировать с немецкими аналогами.

Именно крупнейшие немецкие бренды, такие как BMW и Audi, уже имеющие свои заводы в поднебесной, занимают 75% премиального сегмента китайского рынка, являющегося одним из крупнейших в мире, и продолжающего расти. Только за прошлый год он увеличился на 15%, а спрос на кроссоверы и вовсе вырос почти наполовину.

Первые китайские Lincoln увидят свет уже в 2019 году, а пока импорт кроссоверов продолжится из США. Ведь, несмотря на высокую, относительно конкурентов, стоимость, Licoln в Китае пользуется популярностью: за один только прошлый год продажи этого бренда выросли на 180%.